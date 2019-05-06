"Ил" расправляет крылья. Каковы его перспективы на мировом рынке авиатехники

ТАСС — об особенностях самолета Ил-112В, которые позволят России вернуться в список крупнейших мировых производителей легких транспортников. Однако за "место под солнцем" придется изрядно побороться

С конца марта этого года к ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) приковано внимание как журналистов, так и экспертного авиационного сообщества. И это не случайно: сначала первый полет совершил легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, затем наша армия получила первый серийный тяжелый Ил-76МД-90А. Примечательно, что состоялось это в дни 125-летия со дня рождения советского авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина.

На эту тему "Мастер простых решений". Самые известные самолеты Ильюшина

Однако эти два крупных авиационных события были омрачены уходом из жизни в конце апреля бывшего генерального конструктора "Ильюшина", дважды Героя Социалистического Труда Генриха Новожилова. Именно под его руководством был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76 (его еще называют "самолетом ста профессий" — прим. ТАСС). Также при его участии созданы первый отечественный широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-86, летающий командный пункт Ил-80 и дальнемагистральный Ил-96-300, специальная версия которого обслуживает президента РФ Владимира Путина. Еще одно событие, которое в апреле "потрясло и взбудоражило" все СМИ, — это уход с поста гендиректора Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексея Рогозина. В своем прощальном письме сотрудникам предприятия он отметил, что главным итогом его деятельности на этом посту за два года стало создание Дивизиона транспортной авиации ОАК. Несомненно, сегодня в нашей армии этому направлению уделяется особое внимание: только потребность военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России оценивается в объеме более 100 легких самолетов Ил-112В. Качественно усилить возможности ВТА должны и тяжелые Ил-76МД-90А: всего в 2019 году планируется получить шесть единиц. Также в Ульяновске проходит летные испытания перспективный конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А, объем поставок которого предусмотрен госпрограммой вооружений. "Ильюшинское чудо" Тактическая авиация (самолеты грузоподъемностью до 5–7 т — прим. ТАСС) в настоящее время является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов мирового рынка военно-транспортной авиационной техники (ВТА). Вплоть до недавнего времени российское участие в нем было минимальным, однако именно с новым "Ильюшинским чудом" — самолетом Ил-112В — в скором времени можно будет связать основные успехи страны на мировом рынке тактической ВТА. Необходимо отметить, что начало XXI века российский тактический военно-транспортный парк встретил в удручающем состоянии — на вооружении состояли самолеты Ан-24 и Ан-26 разработки конструкторского бюро (КБ) "Антонов", которые приближались к окончательной выработке летного ресурса. Эти образцы авиационной техники, которые начали эксплуатироваться еще в начале 1960-х годов, нуждались в срочной замене.

Между тем опыт конфликтов с участием ВТА Военно-воздушных сил СССР наглядно показал, что именно тактические военно-транспортные самолеты выполняют подавляющее большинство боевых задач на линии фронта или в районах соприкосновения с противником. В частности, в ходе войны в Афганистане (1979–1989) именно "Аны" стали самолетами, выполнившими наибольшее количество задач на территории страны. Их роль в выполнении таких задач, как доставка боеприпасов и других грузов военного назначения, эвакуация раненых, переброска войск стала неоценимой. Легкие транспортники положительно проявили себя и в ходе локальных конфликтов 1990-х годов на постсоветском пространстве, а также на территории ряда азиатских и африканских государств.

Вместе с тем уже к середине 2000-х годов стало ясно, что Ан-24 и Ан-26 необходима более современная замена. Начало крупных глобальных программ по "цифровизации" военно-транспортных самолетов, внедрение новых композиционных материалов, появление более экономичных и топливоэффективных турбовинтовых двигателей позволили лидерам мирового авиастроения существенно ускорить разработку тактических транспортников нового поколения. В России же основной упор был сделан на разработку существенно более тяжелых самолетов ВТА с турбореактивными двигателями — например, Ил-476 (в настоящее время обозначается Ил-76МД-90А). Вероятно, причиной этого послужила крайне интенсивная эксплуатация самолетов семейства Ил-76 в ходе конфликтов в Чечне, когда основным требованием являлась быстрая переброска крупногабаритных грузов на значительные дистанции. Так или иначе, требования Вооруженных сил разработать новый тактический военно-транспортный самолет долгое время не получали практической реализации. А в 2011 году было принято решение и вовсе отказаться от него в пользу приобретения украинских военных самолетов Ан-140 грузовой модификации. Строительство их предполагалось наладить на самарском "Авиакоре", но их производство прекратилось из-за непоставок комплектующих с Украины.

"Тогда стало ясно, что Украина неизбежно уйдет под западное влияние, и сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере оказалось под большим вопросом", — так прокомментировал ТАСС ситуацию с началом разработки Ил-112В руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, именно геополитика сыграла свою роль в возвращении к незавершенному проекту Ил-112 в 2013–2014 годах.

По новым планам Минобороны, легкий военно-транспортный самолет должен обладать всеми современными функциями и системами защиты от систем ПВО вероятного противника. Должен быть построен с нуля полностью из российских комплектующих и способным работать в самых сложных климатических условиях, присущих огромной территории России. Конечно, государство поставило перед производителями весьма жесткие условия, в том числе и по срокам исполнения заказа Александр Михайлов руководитель Бюро военно-политического анализа

Спустя три года ситуация радикально изменилась. 30 марта текущего года состоялся первый полет самолета нового поколения Ил-112В. Летчик-испытатель Герой России Николай Куимов по достоинству оценил транспортное судно, подчеркнув, что новая машина хорошо ведет себя в воздухе. Ожидается, что в перспективе "Ильюшинское чудо" заменит известные Ан-24 и Ан-26 и станет основой российской тактической ВТА. В 2018-м сообщалось, что в рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланировано приобретение порядка 22 самолетов. Однако потребность в них велика, поэтому не исключено, что ВКС РФ в общей сложности приобретут свыше 100 транспортников этого типа. "Уникальная платформа" Согласно официальным летно-техническим характеристикам, максимальная взлетная масса Ил-112В составляет 21 т, а масса полезной нагрузки — 5 т, при этом допускается перевозка груза массой 3,5 т на дистанцию до 2400 км. Ил-112В оснащен двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ максимальной мощностью 3500 л.с. каждый, позволяющими ему развить крейсерскую скорость до 450–500 км/ч. Высота полета нового транспортника достигает 7600 м. Предполагается, что в ходе организации серийного производства Ил-112В характеристики самолета будут улучшены.

' ПАО "Ил"/YouTube'

Целесообразным является сравнение Ил-112В с наиболее массовым тактическим военно-транспортным самолетом ВКС РФ — Ан-26. Точные данные о летном составе не раскрываются, однако, согласно данным справочника Military Balance 2018, издаваемого лондонским Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), по состоянию на начало 2018 года ВКС располагали 115 единицами Ан-26.

Стоит отметить, что ВКС по-прежнему отличается очень высокой пропорцией тяжелых и тактических транспортников: на 115 "Анов" приходится около 100 тяжелых Ил-76. По сравнению с предшественником Ил-112В отличается незначительно уменьшенной массой полезной нагрузки — 5200–5500 кг и 5000 кг соответственно. При этом возможности самолета по перевозке груза массой больше половины показателя грузоподъемности существенно выше: дальность полета Ан-26 с максимальной нагрузкой не превышает 1000–1100 км, на этой основе можно сделать вывод о способности Ан-26 перевозить груз массой 3,5 т на дистанцию около 1400–1500 км. Увеличенные по сравнению с Ан-26 размеры грузовой кабины позволяют разместить в ней автомобиль типа УАЗ-452, до 50 человек личного состава или до 26 парашютистов с личным вооружением.

У Ил-112В также выше крейсерская скорость: 450–500 км/ч и около 430 км/ч соответственно. А практический потолок двух транспортников практически идентичен: 7600 м против 7300 м. Таким образом, новый самолет "Ильюшина", испытания которого начнутся в 2019 году, может с успехом заменить Ан-26 на российском внутреннем оборонном рынке. Серийная машина будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России.

Надо отметить, что практически все системы самолета разработаны с нуля, являются новейшими отечественными разработками. Самолет дал жизнь очень многим новым техническим решениям Алексей Рогозин экс-глава "Ил"

Описание Испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-112В, 2017 год © Ладислав Карпов/ТАСС

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам первого полета Ил-112В назвал его уникальной платформой для создания военных и гражданских самолетов. "Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", — сказал он, отметив, что выполненный полет — важный этап для формирования парка военно-транспортной авиации России.

За всем этим стоит большая работа, которая была проведена на протяжении последних 15 лет. Я искренне благодарю людей, которые верили в проект, много сделали, чтобы этот полет состоялся. Впереди у нас много задач Юрий Слюсарь президент ОАК

Планируется, что серийное производство будет налажено с 2020 года на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО). "Впрочем, со стороны Минобороны сохранился ряд замечаний к новому самолету, в том числе и в вопросе повышения грузоподъемности машины. Авиазавод ВАСО сейчас направляет около миллиарда рублей в модернизацию производственных мощностей под будущий серийный выпуск самолета Ил-112В", — отметил глава Бюро военно-политического анализа. Новые горизонты Согласно прогнозу еженедельника Aviation Week & Space Technology, в период до 2023 года объем мирового рынка ВТА составит 432 самолета общей стоимостью $51,9 млрд. Самую большую нишу на этом рынке — 34% по количеству поставленной техники и 35% в финансовом выражении — займет европейская компания Airbus. Ожидается, что производитель выпустит 148 военно-транспортных самолетов на общую сумму $18 млрд. На втором месте — американская Lockheed Martin (29% или 118 самолетов), третье — Boeing с показателями 20% и 85 машин.

Среди лидеров рынка можно назвать самолет дозаправки топливом в полете KC-46A Pegasus компании Boeing, также большим спросом пользуется европейский самолет-заправщик A330 MRTT (Multirole Tanker Transport). На сегодняшний момент портфель заказов составляет 60 единиц, из которых 35 уже переданы операторам.

На эту тему Военно-транспортный самолет Ил-112В. История проектирования и характеристики

Свою нишу на рынке занимает и транспортник средней и большой дальности C-130, эксплуатирующийся в США и в странах НАТО. Пять таких машин в 2020 году получит Индонезия. Говоря о мировом рынке тактической ВТА, нашему "Илу" придется столкнуться с двумя значимыми конкурентами, в частности, самолетами C295 разработки европейского концерна Airbus Defence & Space и C-27 Spartan разработки итальянского концерна Leonardo. Airbus начал продвижение C295 на постсоветском рынке ВТА: так, этот самолет уже закупают пограничная служба и Силы воздушной обороны Казахстана. На вооружении состоит восемь единиц C295, а в конце марта первую машину заказали пограничники.

ВВС Узбекистана также закупили четыре единицы C295 в модернизированной конфигурации с законцовкой крыла типа "винглет" (иногда встречается обозначение С295W (Winglet), однако в официальном каталоге производителя оно отсутствует). Таким образом, страны СНГ эксплуатируют 12 единиц C295, а в ближайшее время их число увеличится. В общей сложности ВВС 31 страны мира эксплуатируют 169 единиц C295. По сравнению с Ил-112В европейский самолет отличается более высокой полезной нагрузкой (C295 способен перевезти груз массой 6 т на дистанцию порядка 3700 км и находится в воздухе до 11 часов). В транспортно-десантной конфигурации C295 перевозит 71 человека или 50 десантников с индивидуальным вооружением.

Итальянский С-27J отличается еще большей максимальной полезной нагрузкой — 11,5 т. Но вместе с тем его взлетная масса (32,5 т) почти на треть выше, чем у Ил-112В; "спартанец" также оснащен более мощными и менее экономичными двигателями мощностью 4637 л.с. каждый. Несмотря на высокую грузоподъемность, перевозит только 34 десантника. По некоторым данным, в ВВС Туркменистана не менее одного С-27J, а в ВВС Литвы — три. Ил-112В составит достойную конкуренцию европейским тактическим транспортникам на мировом рынке вооружения. Все военно-транспортные самолеты разработки "Ильюшина" отличались крайне низкими расходами на эксплуатацию и поддержание летной годности. Несомненно, и новый транспортник эту традицию поддержит, однако за "место под солнцем" ему придется изрядно побороться.

Описание Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов