Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исследователь потерь Вооруженных сил СССР в Великой отечественной войне (ВОВ) генерал-полковник Григорий Кривошеев - соавтор книги "Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь" умер в понедельник в возрасте 89 лет. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военочальников РФ Николай Дерябин.

"На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал-полковник Григорий Кривошеев", - сказал Дерябин.

Он напомнил, что бывший начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ)Генштаба, заместитель начальника Генштаба ВС СССР Кривошеев известен как крупный военный историк - руководитель редколлектива военно-исторического центра Академии военных наук. "Под его руководством был издан труд с объективной оценкой потерь личного состава ВС СССР в ВОВ, с разбивкой по годам, операциям, фронтам, видам ВС и родам войск", - добавил Дерябин.

Кривошеев родился 15 сентября 1929 года в селе Кинтереп Новосибирской области. В 1953 году окончил Тюменское пехотное училище, в 1964 - Военную академию им. Фрунзе, в 1973 - Военную академию Генштаба. В разное время проходил службу на командных должностях в мотострелковых и танковых дивизиях.

Занимал должности начальников штабов, в том числе группы советских войск в Германии. С 1987 по 1991 год (до увольнения в запас) - начальник ГОМУ, замначальника Генштаба.