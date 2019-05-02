Военные спасатели России и КНР отработали оказание помощи "аварийной" подлодке

ТАСС, 2 мая. Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Китая отработали оказание помощи "аварийной" подлодке, лежащей на грунте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.

"Сегодня в соответствии с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2019" в акватории Желтого моря экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали эпизод по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТОФ пояснили, что экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Шандондао" одновременно с морской авиацией осуществили поиск "аварийных" подводных лодок на глубине около 70 м. "После обследования подводной лодки "Юаньчжэн" с помощью необитаемого подводного аппарата силы поисково-спасательного обеспечения ТОФ эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "АС-40". В свою очередь китайские коллеги провели спасательную операцию с экипажем подлодки "Комсомольск-на-Амуре". На кораблях условным раненым оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников", - добавили в пресс-службе ТОФ.

Морская часть российско-китайского двустороннего военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2019" стартовала в китайском порту Циндао 1 мая. Учение направленно на улучшение координации совместных оборонительных действий на море и призвано развивать способность флотов по противодействию угрозам безопасности. С российской и китайской сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, десять самолетов, вертолетов и подразделения морской пехоты.