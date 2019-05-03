Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" прошли в акватории Желтого моря

ТАСС, 3 мая. Ежегодные совместные учения ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие-2019" прошли в акватории Желтого моря. Об этом сообщили в пятницу в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня в соответствии с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК отработали эпизод по совместной противовоздушной обороне на якорной стоянке. В учениях принимали участие экипажи Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный" во взаимодействии с эсминцами "Харбин" и "Чанчунь", а также сторожевыми кораблями "Уху" и "Ханьдань". Учения проводились по организации противовоздушной обороны отряда кораблей, в ходе которых был отработан алгоритм совместных действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практической стрельбы", - говорится в распространенном релизе ведомства.

В ходе учений корабли своевременно обнаружили и взяли на сопровождение условных нарушителей, а при входе их в зону досягаемости корабельной ПВО, условно уничтожили воздушные цели.

В роли условного противника выступили два бомбардировщика H-6L ВМС Китая.