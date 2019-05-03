Источник: ВДВ России получат новый самоходный противотанковый комплекс на шасси "Лада 44"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ начнут получать новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) на базе полноприводного автомобиля-пикапа "Лада 44" в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новый СПТРК представляет собой серийно производимый автомобиль "Лада 44, оборудованный для размещения ПТРК семейства "Корнет" и нескольких противотанковых управляемых ракет к нему, при этом огневая часть комплекса может монтироваться прямо в подразделениях. Таким образом, огневая мощь и мобильность ВДВ существенно вырастут при минимуме затрат", - сообщил источник.

По его словам, установочные партии новых СПТРК уже поставлены в воздушно-десантные подразделения. "Эти комплексы положительно себя зарекомендовали в ходе разных учений, в том числе "Восток-2018". Отличительной чертой СПТРК на базе "Лада 44" является высокая мобильность. "Комплекс может перевозиться в грузовом отсеке тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26 и на внешней подвеске средних Ми-8/17", - подчеркнул собеседник агентства.

Базовая модификация пикапа "Лада 44" для Вооруженных сил РФ будет впервые представлена на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.