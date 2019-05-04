Военные моряки России и Китая отработали проведение досмотровой операции

ТАСС, 4 мая. Экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали в субботу в акватории Желтого моря действия по досмотру судна-нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В акватории Желтого моря военнослужащие ВМФ России и ВМС НОАК отработали эпизод совместной операции по задержанию судна-нарушителя в рамках российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2019", - отметили в пресс-службе. - Согласно сценарию, большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Чанчунь" обнаружили неопознанное судно. В роли нарушителя выступил средней морской танкер "Иркут".

Досмотровая операция была проведена морскими пехотинцами. Две группы по 12 человек были доставлены на судно-нарушитель корабельными вертолетами и быстроходными лодками. С вертолетов поддержку оказывали снайперские пары.

После проведенной операции было отработано конвоирование условных судов-нарушителей.