Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом. Об этом говорится на официальной странице Ростеха в Instagram..
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А знаете ли вы, что специалисты Челябинского тракторного завода научили свои тракторы обезвреживать мины? Конструкторы предприятия, которое входит в Ростех, разработали минный трал для установки на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Он предназначен для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин. Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом. А еще трактор-тральщик экономически выгоднее танков-тральщиков, ведь тракторная техника намного дешевле танков. В конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве. Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора убережет оператора от последствий взрыва. Изготовление опытного образца трактора-сапера планируется начать в 2019 году. #ростех #rostec #чтз
"Изготовление опытного образца трактора-сапера (защищенного инженерного трактора с минным тралом) планируется начать в 2019 году", - говорится в сообщении.
Как отметили в Ростехе, трал, предназначенный для уничтожения противопехотных и противотанковых мин, будет устанавливаться на защищенную версию тракторов Б10М2С и Б12С. Модификацию машины, которая будет оснащена данным тралом в текущем году, представители госкорпорации не уточнили.
"В конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве, - проинформировали в Ростехе. - Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора защитит оператора от последствий взрыва".
Применение тяжелобронированных тракторов, оснащенных инженерным оборудованием (в том числе и минными тралами или противоминными плугами) являются одной из современных мировых тенденций развития военно-инженерной техники. В частности, сухопутные войска США широко применяют бронированную модификацию трактора семейства D9 производства компании Caterpillar в ходе операций в Ираке и Афганистане.