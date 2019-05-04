Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом. Об этом говорится на официальной странице Ростеха в Instagram..

"Изготовление опытного образца трактора-сапера (защищенного инженерного трактора с минным тралом) планируется начать в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, трал, предназначенный для уничтожения противопехотных и противотанковых мин, будет устанавливаться на защищенную версию тракторов Б10М2С и Б12С. Модификацию машины, которая будет оснащена данным тралом в текущем году, представители госкорпорации не уточнили.

"В конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве, - проинформировали в Ростехе. - Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора защитит оператора от последствий взрыва".

Применение тяжелобронированных тракторов, оснащенных инженерным оборудованием (в том числе и минными тралами или противоминными плугами) являются одной из современных мировых тенденций развития военно-инженерной техники. В частности, сухопутные войска США широко применяют бронированную модификацию трактора семейства D9 производства компании Caterpillar в ходе операций в Ираке и Афганистане.