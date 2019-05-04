Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

ТАСС, 4 мая. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева", - отметили в пресс-службе. На встрече фрегата также присутствовали командование и ветераны Черноморского флота, представители городских властей Севастополя, семьи моряков.

Командир фрегата капитан 2 ранга Антов Куприянов доложил командующему об успешном выполнении задач в дальней морской зоне. С марта 2019 года экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.

Кроме того, корабль участвовал в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, где его представили как образец российского кораблестроения.

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта. Его назвали в честь адмирала российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Корабли серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1" артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).