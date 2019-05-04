На дне Баренцева моря обнаружили советский противолодочный корабль БО-224

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Северного флота идентифицировали обнаруженный на дне Баренцева моря объект как советский противолодочный корабль - большой морской охотник БО-224. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Северного флота со ссылкой на командующего флотом адмирала Николая Евменова.

"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC. Глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие, которое и помогло классифицировать противолодочный корабль времен Отечественной войны и установить его бортовой номер", - приводит пресс-служба слова Евменова. Он также отметил, что сделать это они смогли за несколько дней до празднования 74-й годовщины Великой Победы.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что начата работа по поиску родственников экипажа погибшего корабля, чтобы впоследствии вместе с ними отдать дань памяти погибшим морякам. Также планируется установить мемориальную доску, как было ранее сделано на месте гибели подводной лодки Д-1 "Декабрист".

Подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, впервые был обнаружен специалистами Северного флота в 2016 году. С тех пор была проведена большая работа по изучению архивных данных, которые помогли бы классифицировать затонувший объект.

В настоящее время на флоте полагают, большой морской охотник БО-224 типа SC (до 05.07.1944 - SC 1507) во время войны защищал внутренние и внешние коммуникации в Баренцевом, Карском и Белом морях.

2 марта 1945 года в 15:25 БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995. Погибли 33 человека, включая командира первого дивизиона больших охотников капитан-лейтенанта Алексея Рощина и командира БО-224 лейтенанта Ивана Гайдовщикова.