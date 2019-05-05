Более 1,5 тыс. военнослужащих примут участие в параде в День Победы в Твери

ТАСС, 5 мая. Торжественный парад пройдет 9 мая в Твери в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), в параде примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО, а также представители силовых ведомств региона и юнармейцы примут участие в торжественном шествии войск в городе воинской славы Тверь в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты пройдут торжественным маршем по главной площади под аккомпанемент сводного военного оркестра", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

По данным пресс-службы ведомства, в Твери также организуют площадки для демонстрации современной боевой техники, стоящей на вооружении войск гарнизона. На них можно будет увидеть реактивные системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетные системы С-300, радиолокационные станции и многое другое.

В пресс-службе ЗВО добавили, что войска гарнизона 9 мая также пройдут торжественным маршем во Ржеве, Торопце и Озерном, где пройдет показ вооружения и военной техники. "В Тверской области в праздничных шествиях примут участие более 3 тыс. военнослужащих ЗВО, будет задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.