Церемония прощания кораблей РФ и КНР состоялась в Желтом море после совместных учений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Церемония прощания отрядов кораблей РФ и КНР, участвовавших в международных учениях "Морское взаимодействие", состоялась в Желтом море. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"По завершении учения экипажи отрядов кораблей двух стран в составе Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и корвета "Совершенный", эсминцев "Харбин" и "Чанчунь", сторожевых кораблей "Уху" и "Ханьдань", двигаясь в кильватерном строю на встречных курсах, поблагодарили друг друга за совместную работу", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ТОФ.

Международные учения "Морское взаимодействие - 2019" проходили с 1 по 4 мая. Они состояли из двух этапов - береговой фазы и морской части. В ходе береговой части проводились совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть маневров отрабатывалась в акватории Желтого моря.