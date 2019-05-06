"Торнадо-С" получит снаряды большей дальности и точности с новыми боевыми частями

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) разрабатывает новые боеприпасы повышенной дальности и точности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Они получат новые боевые части, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.

"В настоящее время ведутся работы по дальнейшему совершенствованию боеприпасов РСЗО "Торнадо-С". Планируется не только повысить дальность и точность стрельбы, но и расширить круг задач, которые решают боеприпасы данной системы, за счет создания снарядов с новыми типами боевых частей", - сказал Лепин.

По его словам, аналогичные работы по дальнейшему совершенствованию идут и над 122-миллиметровой реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г".

Лепин отметил, что благодаря своим высоким характеристикам РСЗО нового поколения "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" имеют хорошие экспортные перспективы. "Мы планируем работать в данном направлении", - сказал в заключение собеседник агентства.

РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" предназначены для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов. Они прошли государственные испытания в 2014 и 2015 годах и должны заменить системы "Град" и "Смерч" соответственно. В отличие от ранее разработанных систем РСЗО семейства "Торнадо" они оснащены автоматизированной системой управления огнем, что позволяет осуществлять топопривязку и ориентирование на местности, а также наведение в автономном режиме - это существенно увеличивает скорость нанесения удара.