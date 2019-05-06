Возвращающийся в базу БПК "Североморск" на днях пройдет у берегов Британии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", возвращающийся в базу после 10-месячного похода, в ближайшее время пройдет проливы Ла-Манш и Па-де-Кале. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.

По данным пресс-службы, сейчас он завершает проход Бискайского залива. Во вторник корабль должен встретиться в океане с морским танкером "Вязьма". "Затем БПК "Североморск" с танкером приступят к проходу проливной зоны между британскими островами и континентальной Европой", - сказали на флоте.

Ранее ВМС Великобритании неоднократно отправляли сторожевые корабли, а также вертолеты для сопровождения российских боевых кораблей, проходивших Ла-Манш и Па-де-Кале.

Дальний поход "Североморск" продолжается с 5 июля прошлого года. Ожидается, что он прибудет в главную базу Северного флота - Североморск - в конце следующей недели.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности "Североморск" прошел за это время 40 тыс. морских миль. Корабль выполнял задачи в Индийском и Атлантическом океанах, а также принимал участие в учениях постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Он побывал в целом ряде портов, нес антипиратскую вахту.