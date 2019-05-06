Росатом в 2018 году выполнил гособоронзаказ на 100%

"На 100% выполнен гособоронзаказ, на 100% выполнена инвестиционная программа концерна "Росэнергоатом" по строительству энергоблоков как в России, так и за рубежом", - сообщил он.

ГОРКИ, 6 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" полностью выполнила задания в рамках гособоронзаказа в 2018 году. Об этом глава Росатома Алексей Лихачев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи.

Лихачев также рассказал, что 22 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета госкорпорации, где были окончательно утверждены итоги ее деятельности.

"Общее выполнение карты КПЭ - 105,6%, - озвучил он последние данные. - Установлены рекорды по портфелю зарубежных заказов и портфелю по новым продуктам. Это наиболее важные для нас показатели. Горизонт планирования - десятилетний".

Таким образом, по словам Лихачева, Росатом обеспечен работой на длительный срок вперед.

Согласно данным, которые привел Лихачев, впервые открытая выручка госкорпорации превысила 1 трлн рублей. "Инвестиции также находятся на рекордном уровне - четверть триллиона", - отметил он. При этом, доля бюджетного финансирования поэтапно снижается, субсидии из бюджета Росатом замещает собственными средствами.

Зарубежная выручка

Росатом в пятилетней перспективе планирует, что зарубежная выручка удвоится и превысит $15 млрд. отметил Лихачев.

"Важно подчеркнуть, что ключевой темой нашего дальнейшего роста являются зарубежные рынки. Мы вышли на $6,6 млрд выручки в прошлом году, ставим амбициозные цели на 2019 год, - сказал он. - И планируем к 2024 году превысить $15 млрд, то есть удвоить за ближайшую пятилетку объем выручки на зарубежных рынках".

Лихачев также рассказал о новых зарубежных проектах. "Здесь немаловажно подчеркнуть, что более 50% выручки по новым бизнесам у нас дают предприятия ядерно-оружейного комплекса, предприятия ОПК. Эту задачу ставили и президент, и правительство", - уточнил он.

Рабочие места

Глава Росатома пообещал за ближайшие пять лет довести количество новых рабочих мест, создаваемых госкорпорацией, до 25 тыс.

"Уделяем большое значение подготовке кадров. Создано высокотехнологичных рабочих мест - более 11 тыс. за последние пять лет, - сказал он. - И мы это количество берем как ключевое, хотим выйти на 25 тыс. рабочих мест ориентировочно к 2024 году".

Он добавил, что в Росатоме действует своя система подготовки кадров, конечным продуктом которой являются выпускники опорных вузов. "Соответственно, за пятилетку мы взяли на работу 8,5 тыс. человек. Планируем заметно увеличить это количество, довести его до 25 тыс. человек в целом в горизонте 2024 года", - добавил Лихачев.

Он также отметил, что растут отчисления Росатома в социальные фонды, местные бюджеты и в федеральный бюджет. "Четверть триллиона - деньги, которые мы принесли совместно нашей бюджетной и социальной системе. Более 7% - ежегодный рост заработной платы, опережающими темпами, более 9%, - ежегодный рост производительности труда", - поделился он цифрами.

Медведев такие показатели одобрил, назвав "хорошими цифрами".

Ядерные технологии в рамках нацпроекта

Лихачев предложил создать нацпроект для развития ядерных технологий.

"Дмитрий Анатольевич, хотел бы попросить вашего внимания к, может быть, главному на сегодняшний день для нас вопросу, - обратился Лихачев к Медведеву. - Нами совместно с Курчатовским институтом и Академией наук разработаны предложения по национальному проекту "Атомная наука, техника и технологии". По его словам, речь идет о закреплении нынешнего положения Росатома на международных рынках, а также о работе по упрочению этого лидерства в 2030 - 2040 годах. "Погружены в проект мероприятий, связанных со второй половиной нашего столетия, с развитием термоядерной энергетики. Хотел бы вам отдельно доложить эту тему", - сказал Лихачев.

Медведев уточнил, что говорить стоит не об отдельном нацпроекте, а о некоем подпроекте внутри проекта "Наука". "Я думаю, что новый национальный проект - это уже колоссальная идея, очень большая, и вряд ли это сейчас делать правильно", - сказал премьер.

Лихачев подчеркнул, что "атомная отрасль с маленькими проектами не ходит". Он добавил, что видит три аспекта работы: научный, промышленный и аспект, связанный с поддержкой высокотехнологичного экспорта. Тем не менее глава Росатома с точкой зрения Медведева согласился. "Как будет удобно правительству, так мы и поступим", - сказал он.

Лихачев доложил об участии Росатома в национальных проектах. В 2008 году, напомнил он, была запущена и в 2011 году вышла на проектную мощность производственная система Росатома, инкорпорированы лучшие практики Минсредмаша и зарубежных компаний, таких как Toyota, Boeing. В 2016 году госкорпорация начала распространять эти практики на социальные направления, такие как "Бережливые поликлиники". "И с 2018 года, считаем, наша система взята в основу реализации национального проекта по повышению производительности труда, мы являемся генеральным партнером этой работы и реализуем проект "Эффективный регион" в 11 регионах. Будем расширять эту практику", - пообещал Лихачев.

Он также рассказал о переданном в управление госкорпорации "Атомфлоте". "Тогда такие были показатели: субсидии из федерального бюджета в два раза больше выручки. Теперь дело совсем по-другому обстоит, - привел новые данные собеседник Медведева, сделав акцент на том, что в "Атомфлоте" зарплата и производительность труда держатся на высоком уровне. - Мы выручку довели в прошлом году практически до 7 млрд рублей". При этом субсидирование закончится в 2020 году, но как подчеркнул Лихачев, с 2013 года эти средства тратятся только на изготовление топлива для строящихся ледоколов.

Лихачев также отметил, что Росатом стал участником нацпроекта "Экология", реализуя работу по созданию оператора по обращению с промышленными отходами I-II категорий опасности.

"Таким образом, в реализации части проектов мы принимаем непосредственное участие, в части - есть наши мероприятия", - подытожил Лихачев.

Нововоронежской АЭС-2

Второй блок Нововоронежской АЭС-2 до 12 мая начнет вырабатывать промышленную электроэнергию, сообщил глава Росатома.

"На Нововоронежской станции завершено строительство седьмого блока (второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2, - прим. ТАСС). За этот год прошли этап физпуска, энергопуск идет в полном разгаре, планируем 9-12 мая синхронизироваться с сетью, то есть дать уже промышленную электроэнергию", - сказал он.

Лихачев добавил, что в 2018 году в промышленную эксплуатацию сдан четвертый энергоблок Ростовской АЭС и первый блок Ленинградской станции, так называемой ЛАЭС-2. Кроме того, по его оценке, "хитом ушедшего года" стал плавучий энергоблок.

"Мы завершили все реакторные испытания установок левого и правого борта. Ожидаем в июле получения окончательной лицензии Ростехнадзора, чтобы в августе отбуксировать в Певек, - констатировал глава госкорпорации. - Объем энергии, если образно говорить, на 100-тысячный город".

В свою очередь Медведев напомнил, что правительство приняло все необходимые для запуска плавучего энергоблока решения. "Они довольно долго обсуждались, каким образом вообще осуществлять снабжение соответствующего региона, каким образом принимать ряд других решений, консервационных. Но сейчас все принято", - сказал он.

Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2

Неэнергетический пуск энергоблока № 2 на Нововоронежской АЭС-2 состоялся 1 мая. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. Он выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны, рассказала ранее помощник директора станции по информационной политике Инна Кудряшова. Она сообщала ТАСС, что после сдачи энергоблока № 2 в промышленную эксплуатацию суммарная мощность станции увеличится в 1,5 раза.

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенным в России. Первый аналогичный блок был пущен на этой же станции в 2016 году. На сегодняшний день его выработка составляет 16,841 млрд кВт/ч с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Второй энергоблок пущен на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000 инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет, отметили в "Росэнергоатоме".

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).