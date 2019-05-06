Корвет "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания в Финском заливе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в район Финского залива для проведения заводских ходовых испытаний, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Корвет приступил к проверке в назначенных районах Финского залива параметров скорости хода в различных режимах, управляемости и маневренности, а также других характеристик систем жизнеобеспечения, систем связи и радиотехнического вооружения в рамках выполнения программы первого этапа заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

Перед выходом на испытания экипаж и сдаточная команда предприятия "Северная верфь", где был построен корвет, получили все необходимые инструкции. На корабле были проведены необходимые контрольные тренировки, в том числе по организации связи и порядке донесений по элементам испытаний в Главный штаб ВМФ и штаб Ленинградской военно-морской базы.

"Гремящий" - первый корвет проекта 20385, созданный после модернизации базового проекта корветов 20380. На "Северной верфи" строится и второй корабль этого проекта - "Проворный".

Проект разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого типа предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Водоизмещение корветов проекта 20385 составляет 2,2 тыс. т, дальность плавания - 3,5 тыс. миль, автономность - 15 суток. Они оснащены универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".