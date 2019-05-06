Сирийские боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Боевики в понедельник дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - сказал он. Огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, который находится в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра, запрещена в России).

По словам генерала, всего было выпущено 36 реактивных снарядов, причем управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. "Обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет", - добавил Купчишин. Все точки запуска ракет были выявлены и подавлены силами российской авиации, а также огнем артиллерии сирийских правительственных войск, сказал он.

Руководитель российского Центра также отметил резкое обострение ситуации и увеличение случаев нарушений боевиками режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации.

Как сообщил генерал-майор, за сутки боевики из минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий обстреляли населенные пункты Мгайр (дважды), Скальбия (трижды), Брайдидж (дважды), Тайбе-эль-Имам и Хамамият провинции Хама, Сафсафа (пять раз), Айн-эль-Ханзир, Икко, Кальат-Марза и Касталь-эль-Бердж провинции Латакия, Ниха и Абу-эд-Духур провинции Идлиб. Обстрелы велись из районов населенных пунктов Калаят-эль-Мудик (дважды), Кбана (дважды), Хербет эль-Арус, Туффахия.

Генерал отметил, что сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 5 мая амнистированы 57872 человека.