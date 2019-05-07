Ракетный крейсер "Варяг" вернулся во Владивосток с учений "Морское взаимодействие"

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, во вторник вернулся во Владивосток после российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2019", сообщил журналистам официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня во Владивосток после дальнего похода вернулся флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер "Варяг". Корабль возглавлял отряд из семи боевых кораблей и судов флота, которые принимали участие в самых масштабных за последние несколько лет двусторонних российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие - 2019", - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что крейсер совершил заход в китайский порт Циндао. В Желтом море в составе объединенного российско-китайского отряда корабль провел артиллерийские стрельбы и отработал борьбу с подводными лодками, в том числе с помощью глубинных бомб. За время похода "Варяг" прошел около 3 тыс. морских миль.

Учения "Морское взаимодействие - 2019" проходили с 1 по 4 мая.