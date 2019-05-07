В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы с участием 30 единиц техники

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Командование общевойсковой армии провело на главной площади Волгограда генеральную репетицию парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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"По плану генеральной репетиции состоялся один проход механизированной колонны, в котором приняли участие легендарный танк времен войны Т-34, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", а также ретротехника военных лет. Всего в параде задействовано более 30 единиц техники", - говорится в сообщении.

Более 1,5 тыс. военнослужащих различных подразделений Волгоградского гарнизона участвовали в репетиции. Сам парад состоится на площади Павших борцов 9 мая в 10:00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в День Победы в Волгограде пройдут более 120 мероприятий, среди которых выставки, солдатские привалы, театрализованные постановки, спортивные эстафеты и многое другое, включая шествие "Бессмертного полка" от площади Ленина на вершину Мамаева кургана.