{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2019

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы с участием 30 единиц техники

Механизированную колонну возглавил танк Т-34
Описание
© Пресс-служба Южного военного округа

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Командование общевойсковой армии провело на главной площади Волгограда генеральную репетицию парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает  пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Спецпроект на тему
"Тигр"-трансформер ТАСС рассказывает об армейском бронированном внедорожнике и его основных модификациях

"По плану генеральной репетиции состоялся один проход механизированной колонны, в котором приняли участие легендарный танк времен войны Т-34, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", а также ретротехника военных лет. Всего в параде задействовано более 30 единиц техники", - говорится в сообщении.

Более 1,5 тыс. военнослужащих различных подразделений Волгоградского гарнизона участвовали в репетиции. Сам парад состоится на площади Павших борцов 9 мая в 10:00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в День Победы в Волгограде пройдут более 120 мероприятий, среди которых выставки, солдатские привалы, театрализованные постановки, спортивные эстафеты и многое другое, включая шествие "Бессмертного полка" от площади Ленина на вершину Мамаева кургана.

Теги
РоссияВолгоградская областьДень Победы - 2019
День Победы - 2019
Более 1,5 тыс. военнослужащих стали участниками репетиции парада Победы в Ставрополе
В одном строю с военнослужащими ЮВО, которые составляют основу парадного расчета, прошли подразделения других силовых структур России
Читать полностью