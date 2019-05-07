Более 1,5 тыс. военнослужащих стали участниками репетиции парада Победы в Ставрополе

ТАСС, 7 мая. Генеральная репетиция военного парада Победы прошла во вторник в Ставрополе, в ней приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и несколько десятков единиц военной техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

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"Всего в военном параде приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Основу парадного расчета составляют военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа. В одном строю с ними прошли подразделения других силовых структур Российской Федерации", - сообщили в округе.

Как отмечается в сообщении, цель генеральной репетиции парада - итоговая отработка слаженности действий парадных расчетов, знаменных групп, почетного караула, механизированной колонны. Среди военной техники, которая будет задействована в параде в Ставрополе будут бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", системы залпового огня "Град-М" и "Ураган" и многое другое.

Тренировки военных начались еще в феврале. Принимать парад в Ставрополе будет командующий 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.