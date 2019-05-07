В Самаре впервые прошли парады для ветеранов во дворах

ТАСС, 7 мая. Военнослужащие и юнармейцы впервые провели в Самаре парады для участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить праздничные мероприятия 9 мая на центральной площади города. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Участники парадных расчетов после генеральной репетиции на площади Куйбышева посетили соседние улицы и дворы, где под музыку военного оркестра спели у окон ветеранов песни "День Победы", "Мы - армия народа" и "Победа", вручили участникам войны цветы и подарки, а также прошли перед ними торжественным маршем", - отмечается в сообщении.

По словам командующего второй общевойсковой армией ЦВО Андрея Колотовкина, многие ветераны по состоянию здоровья не смогут прийти на парад Победы, который состоится 9 мая на площади Куйбышева.

"Мы решили исправить эту ситуацию и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу. Думаю, что в следующем году к нашему начинанию присоединятся тысячи юнармейцев по всей России", - цитирует Колотовкина пресс-служба.