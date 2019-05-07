"Панцири " и "Торы-М1" сбили 27 снарядов, выпущенных 6 мая боевиками по базе Хмеймим

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время обстрела боевиками базы Хмеймим, ни один боеприпас не попал на базу. Об этом сообщили журналистам во вторник в Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны).

ОКР по комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году

В Центре отметили, что 6 мая комплексы ПВО РФ успешно отразили "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне". "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-С1" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - говорится в сообщении

Военные добавили, что боевиками в тот же день был обстрелян город Джебла, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

Российские военные напомнили, что позиции реактивных систем залпового огня террористов в районе населенного пункта Завия (внутри идлибской зоны деэскалации) были оперативно выявлены и уничтожены авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск.