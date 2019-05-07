В Калининграде прошла генеральная репетиция парада Победы

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная репетиция парада Победы в Калининграде прошла во вторник под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова. В завершающей тренировке парадных расчетов приняли участие более 2 тыс. военнослужащих флота и других силовых ведомств самого западного российского региона, сообщила пресс-служба флота.

"Генеральная репетиция прошла в полном соответствии с порядком проведения парада Победы 9 мая. В праздничный день по площади Победы в Калининграде в парадном строю пройдут воины-балтийцы, а также курсанты филиала военного учебного научного центра ВМФ "Военно-морская академия" и Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ, калининградского морского кадетского корпуса, юнармейцы, а также впервые будут представлены сводные роты УФСИН", - рассказали в пресс-службе.

В генеральной репетиции участвовала также военная техника, которая была представлена, в частности, зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Град". Всего в составе механизированной колонны было более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей флота.

"По завершении генеральной репетиции адмирал Александр Носатов отметил, что силы Балтийского флота готовы к проведению военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе, добавив, что всего с участниками парада в Калининграде было проведено 14 тренировок, две из них - на площади Победы областного центра, где пройдут торжества.