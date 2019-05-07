Минобороны опубликовало неизвестные ранее фото полководцев из семейных альбомов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. В преддверии Дня Победы Минобороны России на своем сайте опубликовало уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев Великой Отечественной войны. Большинство из них публикуются впервые, сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"Мультимедийный раздел познакомит интернет-пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов прославленных военачальников, большинство из которых ранее нигде и никогда не публиковались. В них герои предстают в обстановке боевых действий. Фотоснимки сопровождают интересные исторические комментарии, составленные на основе воспоминаний их родственников", - рассказали в министерстве.

Посетители сайта могут увидеть уникальные фотографии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и других. В министерстве сообщили, что на снимках они запечатлены на фронте - во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, с первого до последнего дня войны.

"Некоторые кадры запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции", - отметили в военном ведомстве.

В числе снимков есть и такие уникальные кадры как фото генерала армии Ивана Баграмяна в штабе фронта у телетайпа, артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, доставлявшего на мотоцикле оперативные документы и многих других полководцев Великой Отечественной войны.

Ранее Минобороны России на официальном сайте опубликовало спецразделы, где были собраны фотографии полководцев Победы в семейной обстановке, а также посвященные наиболее торжественным моментам в их жизни - участию в праздничных парадах. В министерстве подчеркнули, что мультимедийный раздел подготовлен совместно с фондом памяти "Полководцев Победы".