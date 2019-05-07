Источник: Су-25СМ3 получит прицельный комплекс с элементами искусственного интеллекта

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 получат бортовой комплекс целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта, который позволит поражать выбранные летчиками цели практически без их участия. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках дальнейшей модернизации штурмовиков новейшие версии Су-25СМ3 будут дооснащать новым прицельным комплексом. Он полностью автоматизирован, фактически летчику нужно только на экране выбрать цель, все остальное сделает искусственный интеллект", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, система целеуказания с искусственным интеллектом сможет самостоятельно распознавать вражеские цели, удерживать их в прицеле, осуществлять наведение управляемых ракет. Собеседник агентства добавил, что новый комплекс также встроен в единую систему управления войсками, которая позволяет проложить оптимальный маршрут к цели и траекторию применения оружия. Также штурмовик через систему управления может получать информацию о целях от внешних источников.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщал ТАСС, что аналогичную систему с искусственным интеллектом получит модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Мнение эксперта

Как пояснил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, новый комплекс способен решать целый спектр задач. "Там и перенацеливание в полете, выдача новых полетных заданий, и интеграция в разведывательно-информационное пространство боя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная система целеуказания действительно обладает элементами искусственного интеллекта. "При выборе цели БИУС [бортовая информационно-управляющая система] самолета автоматически выстраивает наиболее выгодный маршрут в соответствии с избранной тактикой к этой цели <…> Могут предлагаться варианты применения боевой нагрузки по такой цели, варианты маневра тактического и воздушного при работе по этой цели", - пояснил эксперт.

Кроме того, штурмовик, оснащенный такой системой, может наводить средства поражения с целеуказанием от внешних источников. "Он может получать целеуказание с наземных средств, например от того же КРУС "Стрелец" [комплекс разведки, управления и связи; входит в состав экипировки "Ратник"]", - сказал эксперт.

Штурмовик Су-25СМ3 является модернизированной версией Су-25. Самолет способен уничтожать малоразмерные наземные объекты и воздушные цели в любое время суток. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями. В отличие от предшественников оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м, а кабина самолета имеет цифровой дисплей с возможностью отображения наземной и воздушной обстановки.