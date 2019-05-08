Источник: в технополисе "Эра" модернизируют авиационный прицельный комплекс "Гефест"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест". Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Одно из подразделений технополиса "Эра" занимается разработкой нового усовершенствованного прицельного комплекса "Гефест" для самолетов, который еще существеннее будет повышать точность применения неуправляемых боеприпасов, уже соответствующей точности "высокоточки", - сообщил источник.

В августе 2017 года председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев сообщал, что точность поражения неуправляемыми бомбами с бомбардировщиков, оснащенных "Гефестом", сопоставима с применением управляемых боеприпасов. Источник ТАСС в этой связи отметил, что обычные авиабомбы с модернизированным комплексом будут не просто близки, а достигнут по этому показателю такого же уровня, что и корректируемые боеприпасы.

Как пояснил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, повысить точность СВП-24 можно совершенствованием программного обеспечения и интеграцией его с твердотельными датчиками условий на борту самолета, которые будут выдавать точные данные о внешних условиях в режиме реального времени. "Для повышения точностных характеристик надо еще и внешние данные иметь более точные. Например, скорость ветра на высоте - от этого достаточно сильно зависит [точность], лучше всего по высотам даже, по слоям", - пояснил собеседник.

Кроме того, нужно детальнее просчитать аэродинамику самих боеприпасов. Во многом точность поражения цели зависит и от точности сигнала спутниковых навигационных систем. "Надо понимать, что точность самой ГЛОНАСС сильно зависит от того, есть ли в районе применения станции дифференциальных поправок или нет. Если они есть, то точность существенно повышается", - отметил эксперт.

СВП-24 "Гефест"

СВП-24 "Гефест" призвана повысить точность использования боеприпасов, в Сирии ее применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики Су-24М.

Разработка вычислителей СВП-24 проведена в рамках темы "Метроном" в целях повышения боевых возможностей фронтового бомбардировщика Су-24М. В дальнейшем были проведены опытно-конструкторские работы по подготовке единой технологии модернизации различных самолетов и вертолетов.

"Гефест" за счет анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении самолета и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационного средства поражения, после чего бомбометание осуществляется в автоматическом режиме.