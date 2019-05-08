Знаменосцы Победы. Кто водрузил штурмовой флаг над Рейхстагом

Первыми красноармейцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, считаются Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Такова официальная версия, но многие историки считают ее ошибочной.

В постсоветской России появилась возможность изучить архивные данные, кинохроники и мемуары участников штурма Рейхстага, отличающиеся от канонической версии. О том, кого считать "первопроходцем" и можно ли найти первых, в интервью ТАСС рассказал член центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель мастерской "Невский баталист" и автор трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко. При подготовке к созданию панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", на которую мастерская получила президентский грант, Поштаренко и специалисты студии работали с архивными материалами и отсматривали кинохронику тех дней. "Меня заинтересовал фрагмент, когда к Рейхстагу бежит группа. Нам, как и всем, было известно только про группу Егорова, Береста и Кантарии, и тут возник некий диссонанс, потому что бегут совсем другие люди", — говорит Поштаренко.

Описание Мелитон Кантария и Михаил Егоров © Анатолий Морозов/ТАСС

"Баталисты" выяснили, что со знаменами своих полков, самодельными флагами и флажками к Рейхстагу двинулись десятки групп. История оказалось многогранней официальной точки зрения.

Петр Пятницкий, Петр Щербина, разведгруппа лейтенанта Сорокина, штурмовые группы капитана Макова, майора Бондаря и многие другие. Множество людей хотели поставить свою точку в войне. И я понял, что мы должны показать, что история шире одной версии. И чтобы аудитория это поняла, мы хотели представить группу лейтенанта Семена Сорокина Дмитрий Поштаренко руководитель мастерской "Невский баталист"

Группа Сорокина В апреле 1945 года в 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, было изготовлено девять штурмовых флагов (по количеству дивизий, которые входили в состав армии). Один из них впоследствии станет официальным Знаменем Победы. Первыми к Рейхстагу подошли части 674-го стрелкового полка под командованием Алексея Плеходанова и 756-го стрелкового полка под командованием Федора Зинченко. Оба полка входили в состав 150-й стрелковой дивизии. К вечеру 29 апреля, после форсирования реки Шпрее и ожесточенных боев, 756-й полк, в котором находилось знамя, понес большие потери. Тогда Плеходанов приказал лейтенанту Сорокину собрать группу бойцов и выдвинуться к Рейхстагу. В группу помимо самого лейтенанта вошли девять красноармейцев — сержант Виктор Правоторов (парторг взвода), старший сержант Иван Лысенко, рядовые Григорий Булатов, Степан Орешко, Павел Брюховецкий, Михаил Пачковский, Михаил Габидуллин, Николай Санкин и Петр Долгих. При подходе к Рейхстагу Санкин был ранен, а Долгих убит.

Описание Штурм Рейхстага © Иван Шагин/ТАСС

Разведгруппа несла свое знамя, сделанное из красной немецкой перины, найденной в подвале жилого дома возле дома Гиммлера Дмитрий Поштаренко руководитель мастерской "Невский баталист"

Участник тех событий Иван Лысенко, с которым специалисты побеседовали при подготовке панорамы, рассказал, что знамя было свернуто и спрятано под мышкой у 19-летнего рядового Георгия Булатова. Он и установил самодельный штурмовой флаг на Рейхстаге в 30 апреля в 14:25.

Цель достигнута. Где поставить знамя? Решили укрепить у скульптурной группы. Подсаживаем Гришу Булатова, и наш самый молодой разведчик привязывает флаг к шее огромного коня. Посмотрели на часы: стрелки показывали 14 часов 35 минут из воспоминаний Виктора Правоторова

Сообщение об этом событии быстро распространилось в СМИ, но затем официально было названо ошибочным. В большинстве источников этот факт отвергается и сегодня по причине того, что 30 апреля Рейхстаг еще не был взят, и туда пробились лишь отдельные группы. Из всей группы Звезду Героя Советского Союза получил лишь Лысенко, остальные — орден Красной Звезды. Борьба за первенство Многие участники тех событий оставили воспоминания о последних днях войны. Большинство из них вообще не были изданы. Малая часть распространялась "самиздатом". Исторические споры об одном из самых великих событий мировой истории велись даже во времена советской цензуры. Сейчас появилось множество материалов, книг и исследований, подтверждающих или опровергающих подвиг разведгруппы Сорокина.

Чем сложна эта история? Люди, когда поверхностно начинают этим заниматься и искать, кто же все-таки был первым... Я вижу в этом какую-то борьбу за первенство. Но ведь это же не спорт, это общий вклад в Великую Победу Дмитрий Поштаренко руководитель мастерской "Невский баталист"

Что история не так однозначна и требует более серьезного изучения, дал понять президент РФ Владимир Путин, предложивший перенести панораму из "Ленэкспо" в Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это событие можно считать первым признанием того факта, что официальная версия может быть дополнена.

Описание Фрагмент трехмерной панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" © Сергей Савостьянов/ТАСС