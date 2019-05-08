Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) Северного флота "Митрофан Москаленко", с 2002 года значившийся в резерве, отправлен на утилизацию. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в судоремонтной отрасли.

"Минувшим днем БДК на буксире был отправлен из Североморска в Мурманск для последующей утилизации", - сказал он, уточнив, что утилизация корабля, скорее всего, будет выполняться на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

БДК "Митрофан Москаленко" заложен в 1984 году, передан ВМФ в 1990 году.

Корабли проекта 1174 "Носорог" задумывались как океанские средства доставки и высадки десанта. Всего на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде были построены три корабля этого проекта. Два из них до последнего времени находились в резерве.

БДК проекта 1174 по сути - это десантный вертолетоносный корабль - док (ДВКД). Его водоизмещение - 14 тыс. т. Нес четыре вертолета Ка-29. В доковой камере могли размещаться несколько десантных катеров. В танковый трюм и доковую камеру при отсутствии в ней плавсредств могло приниматься до 50 танков ПТ-76, либо 80 БТР и БМП, либо до 120 машин. Техника могла быть погружена в любых сочетаниях. Личный состав десанта - до 500 человек.

После отказа Франции передать России построенные для нее два ДВКД типа "Мистраль" одно время рассматривался вопрос о возможном восстановлении технической готовности двух БДК проекта 1174.