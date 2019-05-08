Около девяти тысяч военных пройдут в парадных колоннах на юге РФ в День Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Около девяти тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной техники примут участие в парадах 9 мая в десяти городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округах.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
"Около девяти тысяч военнослужащих Южного военного округа пройдут в составе пеших колонн 9 мая на десяти военных парадах в городах-героях Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь и в городах Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск", - говорится в сообщении.
Кроме военных, в парадах Победы на юге России примут участие еще более 5,5 тыс. представителей других силовых структур, ведомств, а также воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов. В каждом из парадов свою строевую выучку продемонстрируют юнармейцы.
В составе механизированных колонн задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 бронеавтомобилей "Тайфун", "Рысь" и "Тигр", около 60 бронетранспортеров БТР-82А.
Также ветераны и гости парадов смогут увидеть боевые машины пехоты, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо", самоходные артиллерийские установки "Берег", зенитные ракетные комплексы "Оса", самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бастион", "Редут", "Рубеж", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другую технику.
Кроме того, на территории Южного военного округа также будет проведено 56 торжественных шествий войск округа в городах и населенных пунктах Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, в республиках Северного Кавказа, в российских военных базах ЮВО в Армении, Абхазии и Южной Осетии, в том числе 36 статичных показов военной техники.
Завершит торжественные мероприятия праздничный салют, который произведут в 22:00 по местному времени в 10 городах более 70 артиллерийских орудий ЮВО.