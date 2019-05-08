Около девяти тысяч военных пройдут в парадных колоннах на юге РФ в День Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Около девяти тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной техники примут участие в парадах 9 мая в десяти городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округах.

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Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Около девяти тысяч военнослужащих Южного военного округа пройдут в составе пеших колонн 9 мая на десяти военных парадах в городах-героях Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь и в городах Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск", - говорится в сообщении.

Кроме военных, в парадах Победы на юге России примут участие еще более 5,5 тыс. представителей других силовых структур, ведомств, а также воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов. В каждом из парадов свою строевую выучку продемонстрируют юнармейцы.

В составе механизированных колонн задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 бронеавтомобилей "Тайфун", "Рысь" и "Тигр", около 60 бронетранспортеров БТР-82А.