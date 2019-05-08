Экс-главком ВМФ Королев пока не получил должность в ОСК

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев пока не получил должность в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом в среду ТАСС сообщили в ее пресс-службе.

"Опыт и знания Владимира Ивановича будут безусловно востребованы в корпорации, сейчас о конкретной должности говорить преждевременно", - сказали в пресс-службе корпорации.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что Королев покидает пост главкома ВМФ и переходит в ОСК. Министр выразил уверенность, что переход адмирала на работу в корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооруженных сил и флота.