Боевики выпустили 12 реактивных снарядов по авиабазе Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Боевики провели 8 мая новый обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, выпустив 12 реактивных снарядов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны РФ) генерал-майор Виктор Купчишин.

"Сегодня в 15 часов 15 минут боевиками террористических группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) из Идлибской зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим. Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов", - говорится в сообщении.

Как уточнил Купчишин, система ПВО поразила все реактивные снаряды. "Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - подчеркнул он.

Обстрел велся с двух огневых позиций. Российская авиация и сирийская артиллерия их уничтожили. "Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены", - уточнил Купчишин.

2 мая боевики уже предпринимали попытку обстрела российской авиабазы в Сирии. В результате атаки никто не пострадал. Тогда обстрелы тоже были отражены, разрушений удалось избежать. Еще одна попытка была предпринята 6 мая. Российские зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов. В тот же день авиация ВКС России уничтожила позиции террористов, которые наносили удары.