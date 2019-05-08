На параде 9 мая в Калининграде впервые покажут САУ "Мста-С"

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" будет впервые продемонстрирована на параде Победы в Калининграде, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"Современная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" впервые примет участие в военном параде, который пройдет 9 мая в Калининграде на площади Победы", - сказали в пресс-службе.
Представитель пресс-службы отметил, что первая партия из более 10 самоходных гаубиц "Мста-С" в феврале 2019 года поступила на вооружение 11-го армейского корпуса береговых войск флота.
Как сообщалось ранее, в составе механизированной парадной колонны будет представлено более 70 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей флота, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град".
САУ "Мста-С" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Максимальная дальность стрельбы установки - 24,7 км, скорострельность - семь-восемь выстрелов в минуту, скорость движения максимальная - 60 км/час.