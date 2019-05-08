Российский большой противолодочный корабль вошел в Ла-Манш

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" начал проходить пролив Ла-Манш по пути к пункту своего постоянного базирования. Об этом сообщила в среду пресс-служба Северного флота.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма" приступил к проходу пролива Ла-Манш. Отряд вошел в южную часть пролива, отделяющего Британские острова от континентальной Европы", - говорится в сообщении.

Накануне экипаж корабля провел учения по приему жидких грузов от танкера, пополнив запасы пресной воды и топлива.

Дальний поход БПК начался в июле 2018 года. За это время корабль выполнил задачи в Атлантическом и Индийских океанах, принял участие в учениях группировки ВМФ РФ в и российско-пакистанских учениях в Средиземном море, посетил с военно-дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Пембы.

Почти два месяца БПК находился на межпоходовом ремонте "в главной базе Черноморского флота - Севастополе".

За время дальнего похода североморцы преодолели около 40 тысяч морских миль. Ожидается, что он прибудет в главную базу Северного флота - Североморск - в конце следующей недели.