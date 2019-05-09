МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

"Головной корабль в серии планируется сдать Военно-морскому флоту в 2027 году", - сообщил в четверг ТАСС источник в судостроительной отрасли.

По его словам, "к концу 2019 года должен быть разработан технический проект на корабль водоизмещением 7 тыс. т, способный нести до 48 ударных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". "Всего намечено построить 12 таких фрегатов, 11 из которых будут сдаваться заказчику в рамках уже новой госпрограммы вооружения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новые фрегаты также будут оснащены зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" с боекомплектом до 100 ракет, противолодочным и торпедным вооружением.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Северное проектно-конструкторское бюро приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Он отмечал, что водоизмещение фрегатов планируется увеличить до 7 тыс. т, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту - до 48 единиц. Также новые фрегаты должны получить единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения.

В настоящее время в боевой состав ВМФ России входит головной фрегат базового проекта 22350 "Адмирал Горшков", проходит ходовые испытания первый серийный фрегат 22350 "Адмирал Касатонов", два других фрегата строятся. Водоизмещение этих кораблей значительно меньше, чем планируется по проекту 22350М, и составляет 4,5 тыс. т, каждый фрегат может нести до 16 крылатых ракет.

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