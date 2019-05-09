Комплексы "Искандер-М" впервые приняли участие в параде Победы в Чите

ЧИТА, 9 мая. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. человек и 40 единиц военной техники приняли участие в параде Победы, который прошел в четверг на центральной площади Читы. Впервые в шествии участвовали ракетные комплексы "Искандер-М", передает корреспондент ТАСС.

Парад Победы в Чите традиционно входит в число самых крупных в России. Это связано с тем, что город долгие годы являлся центром Забайкальского, а затем Сибирского военных округов.

"Торжественным маршем по читинской площади им. Ленина прошли свыше 1,8 тыс. человек, из которых почти 1,2 тыс. - военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Впервые в строю была представлена парадная коробка войск Росгвардии. В составе механизированной колонны по площади проехали более 40 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, "Стрела-10" и "Бук", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", танки Т-72Б, гаубицы "Мста-Б". Кульминацией прохождения колонны стал проезд пары ракетных комплексов "Искандер-М" - прежде эта техника в Чите в парадах не участвовала", - сообщили ТАСС представители 29-й общевойсковой армии.

Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники МВД, МЧС, Пограничного управления ФСБ, УФСИН, ФСО, курсанты Суворовского училища МВД и юнармейцы. Впервые в строю была представлена парадная коробка войск Росгвардии. Зрителями парада в том числе стали участники делегаций из соседних регионов Китая и Монголии, которые приехали в Читу для празднования Дня Победы.

Командовал парадом заместитель командующего 29-й общевойсковой армией генерал-майор Александр Глазков. Принял парад командующий армией генерал-майор Роман Бердников, который обратился к участникам шествия, ветеранам и зрителям с поздравительной речью, в которой напомнил о решающей роли советского народа в победе над фашизмом. С трибуны парада забайкальцев с праздником поздравил и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Завершили парад поппури песен военных лет в исполнении военнослужащих 29-й общевойсковой армии и сводного оркестра Читинского гарнизона, а также показательное выступление бойцов роты почетного караула.

"Бессмертный полк" и "Спасибо ветеранам"

После парада по главной улице города и его центральной площади прошли более 10 тыс. человек - участники акции "Бессмертный полк". Несмотря на ветер и пасмурную погоду, люди с портретами отцов, дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны - стали собираться в центре Читы за два часа до начала шествия. Идя по улице, участники акции пели "Катюшу" и другие песни военных лет, скандировали "Ура", "Спасибо", "Слава ветеранам". Многие из них несли в руках знамена Победы.

Например, один из участников шествия Александр Осипов пришел с супругой Валентиной. В их руках были портреты лейтенанта Петра Киншова, капитана-танкиста Василия Михайлова и ефрейтора Натальи Горниковой. "Это наши предки, все они - фронтовики", - пояснил Осипов корреспонденту ТАСС.

После парада и шествия "Бессмертного полка" горожане проследовали к Вечному огню на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи, в регионе размещались 35 госпиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, штаб которого располагался в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.

Шествие в Благовещенске

В Благовещенске в День Победы также прошло торжественное шествие. В нем участвовали около 2 тыс. человек - военнослужащие Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, юнармейцы, казаки и ветераны.

По сложившейся традиции, колонна торжественным маршем прошла по центральной улице города. Основную часть участников парада составили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), в том числе обучающиеся в училище иностранцы. Впервые в составе парадных расчетов прошли кинологи с собаками Пограничного управления ФСБ и кавалеристы Амурского казачьего общества.

Нововведением шествия стало и участие в нем танка Т-34 под именем "Боевая подруга". Этот танк участвовал в боях Великой Отечественной войны в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. Год назад корпус боевой машины был доставлен в парк ДВОКУ, где был восстановлен специалистами с помощью запчастей, собранных по всей стране, либо изготовленных заново.

В годы войны на фронт ушло около 140 тыс. жителей Амурской области. Боевых наград были удостоены 60 тыс. воинов. За героизм и мужество, проявленных в боях, 126 амурчан получили звание Герой Советского Союза.

День Победы в Якутске

В столице Якутии празднование Дня Победы началось на площади Победы, куда тысячи местных жителей и гостей города пришли почтить память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие открыла минута молчания.

Затем состоится акция "Бессмертный полк", которая пройдет в Якутске в седьмой раз и объединит тысячи жителей города.

В военно-патриотическом шествии будут участвовать ветераны войны и тыла, сотрудники правоохранительных органов, кадеты и юнармейцы, участники военно-патриотических клубов. Кроме того, в этом году в шествии впервые примут участие владельцы ездовых и служебных собак.