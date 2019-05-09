Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия может потребовать от Украины выплатить денежную компенсацию за обеспечение стоянки ее истребителей МиГ-29, оставшихся в Крыму после его воссоединения с РФ, сообщил в четверг ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, дальнейшую судьбу этих машин надо решать вместе с украинской стороной. "Все вопросы к украинцам, что дальше [делать] с этими самолетами. Мы потом еще за стоянку с них спросим, что столько времени охраняем", - сказал Бондарев.

При этом он отметил, что сейчас состояние украинских МиГ-29 плачевно. "Я так думаю, восстановлению они не подлежат, потому что столько времени они простояли, двигатели не запускались", - считает парламентарий.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. Так, по мнению президента РФ, украинские военнослужащие могли бы прибыть, чтобы забрать свои корабли в Одессу.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.