Вице-премьер Борисов подтвердил планы создания нового авианосца в России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия планирует создать новый авианосец для своего ВМФ. Об этом сообщил журналистам после парада Победы на Красной площади заместитель председателя правительства РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов.

"Это давно в планах есть", - сказал Борисов в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, действительно ли в РФ приняли решение создать новый авианосец.

При этом уточнять, когда он может быть спущен на воду, вице-премьер не стал.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году, они включены в госпрограмму вооружения. Он уточнил, что "корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. т".

В Объединенной судостроительной корпорации сообщили ТАСС, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали".