Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200. Об этом ТАСС сообщил источник в Росгвардии.

"Автоматы АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм уже начали поступать в подразделения Росгвардии, военнослужащие приступили к их эксплуатации", - сообщил источник. По его словам, подразделения службы получили уже несколько сотен автоматов Калашникова нового поколения.

"По сравнению с ранее разработанными АК новые образцы отличаются значительно более высокой точностью и возможностью установки современных стрелковых приспособлений, а также повышенной эргономикой", - подчеркнул источник.

Автоматы Калашникова двухсотой серии предназначены для замены автоматов семейства АК-100. Автоматами АК-200 и АК-205 были вооружены парадные расчеты Росгвардии, принимавшие участие в параде Победы, прошедшем в четверг на Красной площади.