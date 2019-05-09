Более 70 тыс. человек посетили в ЮВО акцию "Военная служба по контракту - твой выбор!"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек посетили 9 мая мобильные пункты Южного военного округа (ЮВО) по отбору на военную службу по контракту. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"9 мая более 70 тыс. человек посетили передвижные мобильные комплексы отбора на военную службу по контракту в рамках информационно-агитационной акции "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!" в девяти городах на юге России", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что акция была проведена в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Симферополе, Астрахани, Ставрополе, Владикавказе, Волгограде и Элисте.

При этом около 3 тыс. человек заинтересовались военной службой по контракту, более 200 из них успешно прошли первые испытания, подали заявление на заключение контракта с Минобороны РФ.

Большинство посетивших юношей прошли предварительное тестирование на профпригодность, получили консультацию по правилам поступления на военную службу по контракту, социальных льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим по контракту, порядке исчисления денежного довольствия, а также о вакансиях в воинских частях и соединениях на территории ЮВО.

В ходе акции были организованы выставки военной техники, стоящей на вооружении ЮВО, выступление творческих коллективов, мастер-классы спортсменов, соревнования и эстафеты.