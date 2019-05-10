Швартовные испытания десантного корабля "Петр Моргунов" начнут во второй декаде мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Швартовные испытания большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов" начнутся во второй декаде мая. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Новейший первый серийный большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", построенный для ВМФ России на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, во второй декаде мая приступит к швартовным испытаниям у достроечной набережной предприятия", - уточнил Дыгало.

Заводские ходовые испытания запланированы на июнь, а сейчас экипаж "Петра Моргунова" готовится к заселению на корабль, которое состоится в период с 13 по 18 мая. Ранее он прошел полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

"Петр Моргунов" - второй корабль проекта 11711. Первый был назван в честь вице-адмирала Ивана Грена, он был принят в состав ВМФ в июне 2018 года. В конце апреля на заводе "Янтарь" в Калининграде заложили еще два корабля этого проекта, получившие имена "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".

Корабли проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мм, корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.

В новость были внесены изменения (14:17 мск) - добавлены подробности после второго абзаца