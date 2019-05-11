В Минобороны рассказали об условиях проживания российских военных на базе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 11 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания вдали от родины в непривычных климатических условиях: от рационального питания и современного медобслуживания до русской бани. О том, как организовано снабжение и устроен быт военных рассказали журналистам представители базы.

Столовая в Хмеймиме обеспечена привычными продуктами из России самого высокого качества. В основном они привозятся из России, а овощи и фрукты главным образом местные. Специальная служба проверяет в лаборатории каждую партию на уровень радиации и нитратов. "Как вы видите, в три раза содержание нитратов ниже установленной нормы", - отметил начальник санитарной службы Александр Лапиков, проверяя очередную партию продуктов.

База Хмеймим может прожить в автономном режиме несколько месяцев, даже если снабжение из РФ по какой-то причине будет прервано. Продовольственные склады достаточно обеспечены бутилированной водой и сухими пайками. "В паек входит говядина тушеная, рис с курицей и мясо с зеленым горошком", - сказал начальник продсклада Хеям Гусейнов.

Для российских военных, несущих службу в жарких странах, в том числе Сирии, где жара достигает 50 градусов, разработана особая облегченная форма специальной расцветки из "дышащей ткани". "Особый элемент одежды - шорты. Очень удобно для повседневной жизни", - уверен начальник вещевого склада Андрей Борщаков.

В жилом городке открыты бытовые комнаты, где можно постирать и погладить вещи. Там установлены стиральные машины, а рядом несколько бань, среди которых - русская на дровах и финская сауна, а также душевые кабины.

Медицинское обслуживание

Новейший медицинский центр в Хмеймиме обеспечен собственными источниками электроэнергии и отопления, системой очистки воздуха, запасами воды в контейнерах.

Здесь есть все необходимые отделения - от лабораторно-диагностического до хирургического. В любое время можно сделать рентген: портативный цифровой комплекс прекрасно справляется со своими задачами в полевых условиях.

Также на авиабазе есть современные аппараты УЗИ экспертного класса и аэромедицинский модуль, с помощью которого на борту самолета можно открыть реанимационное отделение для транспортировки пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, специальная аппаратура позволяет делать экстренные анализы крови.

"На анализаторе срочных показателей iStat мы можем делать кардиомаркеры, изучать газовый состав крови", - отметил начальник клинической лаборатории Евгений Резников.

Пожарная безопасность

Ежедневно на авиабазе проводятся тактические учения противопожарной службы. Лучших пожарных для командировки в Сирию отбирали по всей России. Кроме основных задач, российские специалисты делятся опытом с сирийскими коллегами: совместные учения проходят каждый месяц.

"На авиабазе Хмеймим у нас две пожарные команды, достаточно сил и средств, чтобы потушить любой пожар. Все военнослужащие, прибывающие для службы в пожарной команде, также являются штатными пожарными на территории Российской Федерации, и здесь уже показывает свои навыки", - сказал начальник службы пожарной безопасности майор Константин Нилинин.

О базе Хмеймим

В августе 2015 года Россия и Сирия заключили в Дамаске соглашение о передаче аэродрома Хмеймим на безвозмездной основе российской стороне и размещении на его территории российских военных. В сентябре того же года на аэродроме разместилась авиационная группа Воздушно-космических сил России, задействованная в операции ВС РФ на территории этой страны.

Для обеспечения действий военных на авиабазе создана система материально-технического, инженерно-аэродромного, аэродромно-технического обеспечения.