Эксперт заявил, что переданные США Украине гранатометы скопированы с РПГ-7

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Многоцелевые гранатометы PSRL-1, переданные Вашингтоном Киеву и впервые испытанные Национальной гвардией Украины, скопированы с российского гранатомета РПГ-7. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ.

"Гранатометы PSRL-1, испытанные Украиной, являются нелицензионной копией российского гранатомета РПГ-7 и произведены без полного соблюдения технологического процесса. Таким образом, этот образец вооружения не может обеспечить заявленные характеристики в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из ключевых характеристик гранатомета является ресурс пускового устройства. "Пусковое устройство РПГ-7 рассчитано на 1 тыс. выстрелов, а фактически может эксплуатироваться на 20-30% дольше. Относительно заявленной прочности PSRL-1 возникают определенные сомнения, так как его пусковое устройство выполнено из более легких материалов", - отметил источник.

В отличие от РПГ-7 и его модификаций, американский гранатомет оснащен планками Пикатинни (MIL-STD-1913), однако данное решение не является целесообразным, считает представитель российского ОПК. "Как оптические, так и коллиматорные прицелы для гранатометов с такой отдачей должны проходить длительный и сложный комплекс испытаний. Любой прицел на такое оружие не поставишь, так как его крепление будет быстро сорвано мощной отдачей. Поэтому оснащение PSRL-1 планками Пикатинни - это всего лишь дань моде", - добавил собеседник.

Национальная гвардия Украины сообщила в субботу об испытаниях гранатомета PSRL-1, разработанного американской компанией AirTronics USA.