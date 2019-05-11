Более 30 кораблей ВМФ примут участие в Международном морском салоне в Петербурге

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 30 российский кораблей примут участие в Международном военно-морском салоне (MBMC-2019), который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам в субботу капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Более 30 кораблей ВМФ различных классов примут участие в Девятом Международном военно-морском салоне (MBMC-2019), который будет проводиться в июле месяце 2019 года в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс "Ленэкспо" - причальный комплекс "Морской вокзал")", - сказал он.

Помимо катеров и судов ВМФ на салоне будут представлены корабли Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона.

В частности, гости смогут увидеть фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 22800, малый ракетный корабль проекта 21631, большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантный катер проекта 21820, транспортно-десантный катер проекта 02510 , большой гидрографический катер проекта 19920 и другие.

Экспозиция салона разместится в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо", а также на открытых площадях и акватории Финского залива и у причалов Морского вокзала.