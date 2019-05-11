В Минобороны назвали дату готовности полигона в Крыму для проведения конкурса "Авиадартс"

ПОЛИГОН ЧАУДА /Республика Крым/, 11 мая. /ТАСС/. Полигон Чауда под Феодосией, который примет участников всероссийских соревнований "Авиадартс-2019", будет полностью готов к 20 мая. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"К 20 мая завершится подготовка инфраструктуры полигона к боевому применению авиатехники, настройка систем визуального контроля за результатами стрельб, решены все вопросы безопасности приема и размещения зрителей в ходе проведения самых зрелищных этапов "Авиадартса", - проинформировали в военном ведомстве.

Всероссийский этап конкурса летной выучки "Авиадартс-2019" пройдет в Крыму с 24 мая по 8 июня. Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили более 70 новых наземных целей 12 типов. Участникам соревнований на Чауде будут представлены мишени, изображающие аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковую роту на марше, мотопехотную роту в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов самолетов Л-39 и МиГ-29 в виде планеров, объекты инфраструктуры противника.

"Всего во всероссийском этапе конкурса будут участвовать 58 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Будет задействовано около 60 единиц авиационной техники и пять аэродромов в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях", - напомнили в Минобороны.

Впервые конкурс "Авиадартс" прошел в Крыму в 2016 году. Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ, отмечал, что Чауда стала первым морским полигоном в составе ВКС и будет предназначена не только для соревнований, но и испытаний различных видов авиатехники благодаря своему уникальному расположению и созданной инфраструктуре.