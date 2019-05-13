Новейшие автомобили "Мустанг" поступят в артсоединения ЦВО в Кемеровской области

ТАСС, 13 мая. Новейшие автомобили "КамАЗ-5360" "Мустанг" по гособоронзаказу поступят до конца мая в артиллерийское соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Кемеровской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Партия из двенадцати автомобилей "КамАЗ" с колесной базой 8х8 для перевозки и подвоза боеприпасов пополнит парк боевых машин артиллерийского соединения в Кемеровской области. Новые транспортные средства придут на замену имеющихся в частях устаревших автомобилей "КамАЗ" и "Урал" с грузоподъемностью 5 тонн. Применение "Мустангов" позволит сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, данные машины поступят впервые в 41-ю общевойсковую армию, которая дислоцирована в Сибири. "Ранее "Мустанги" были направлены военнослужащим ЦВО, но в Челябинской области", - уточнили в военном округе.

Автомобиль "КамАЗ-5360" "Мустанг" повышенной проходимости имеет грузоподъемность 10 тонн и способен буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья. Он получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.