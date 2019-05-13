Истребитель Су-57 получит "умную бомбу" КАБ-250

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании - разработчика боеприпаса ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Крылов.

"Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57", - сказал Крылов.

По его словам, разработка КАБ-250 окончательно завершена. "Заводы ведут подготовку к серийному производству этого изделия, которое запланировано на следующий год", - добавил гендиректор компании.

Как отметил глава ГНПП "Регион", первоначально будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Су-57 - российский истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглащающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.