ВКС России начали получать новые управляемые бомбы массой 500 и 1500 кг

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новые управляемые авиабомбы массой 500 и 1500 кг начали поставляться российским Воздушно-космическим силам. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия-разработчика бомб ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Крылов.

"Предприятием разработаны новые изделия с повышенной дальностью калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены как внутренние, так и внешние контракты на поставку этих изделий. Эти бомбы прошли полностью весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС", - сообщил Крылов.

По словам гендиректора, в ближайшее время предприятие начнет поставку этих бомб иностранным заказчикам. "В следующем году начнется их поставка на экспорт", - уточнил он.

Ранее неоднократно сообщалось об успешном применении российскими ВКС в Сирии авиабомб КАБ-500 и КАБ-1500.