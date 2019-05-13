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Источник: в Калининградской области будет создана смешанная авиадивизия

В состав соединения войдет новый полк армейской авиации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Базировавшаяся в Калининградской области 72-я авиабаза морской авиации Балтийского флота будет переформирована в 132-ю смешанную авиадивизию, в состав которой также войдет новый полк армейской авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии", - сказал собеседник агентства.

В частности, в новое соединение вошли 689-й истребительный и 4-й морской штурмовой авиаполки. "Предполагается, что будет сформирован полк армейской авиации", - добавил он.

Ранее сообщалось, что наращивается и наземная составляющая российской группировки войск в Калининградской области. Так, в январе стало известно, что дислоцированный в регионе 11-й армейский корпус Береговых и Сухопутных войск Балтийского флота усилен 11-м отдельным танковым полком.

Теги
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