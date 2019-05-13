Аксенов: для жителей Крыма Черноморский флот является гарантией стабильности

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) ВМФ РФ всегда будет гарантией стабильности для Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов в День Черноморского флота, который традиционно отмечается 13 мая.

"Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был, есть и будет гарантией стабильности и символом могущества России. Жизнь нашего полуострова неразрывно связана с флотом", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов добавил, что за пять лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией боевой потенциал ЧФ "значительно вырос". "Флот пополнился новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. Корабли и подразделения ЧФ внесли существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии", - пишет глава Крыма.