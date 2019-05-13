Источник: новым начальником штаба ВДВ России назначили Евгения Устинова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генерал-полковник Евгений Устинов, принимавший участие в операции в Сирии, назначен новым начальником штаба - первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник, близкий к руководству рода войск.

"58-летний генерал Евгений Устинов, занимавший должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВДВ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее занимавший этот пост 62-летний генерал Николай Игнатов уволен из вооруженных сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Устинов родился в 1960 году в Горьковской области СССР (сейчас Нижегородская область). В 1984 году окончил Рязанское училище ВДВ, в 1998 - военную академию им. М. В. Фрунзе, а в 2005 - академию Генштаба ВС РФ. Служил в Воздушно-десантных войсках, занимал различные должности вплоть до заместителя командующего. В 2009-2011 годах - замкомандующего Ленинградским военным округом, с 2011 по 2013 - командующий армией Западного военного округа. С апреля 2013 года - замкомандующего войсками ЦВО, с сентября 2016 года - начальник штаба округа.

В 2016-2017 годах находился в командировке в Сирии в должности начальника штаба российской группировки. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов упомянул Устинова среди военачальников, наиболее искусно и нестандартно действовавших в ходе операции в этой стране.

С октября 2018 по январь 2019 года - временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО.