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Источник: новым начальником штаба ВДВ России назначили Евгения Устинова

Собеседник ТАСС добавил, что ранее занимавшего этот пост генерала Николая Игнатова уволили из ВС по достижении предельного возраста пребывания на военной службе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генерал-полковник Евгений Устинов, принимавший участие в операции в Сирии, назначен новым начальником штаба - первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник, близкий к руководству рода войск.

"58-летний генерал Евгений Устинов, занимавший должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВДВ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее занимавший этот пост 62-летний генерал Николай Игнатов уволен из вооруженных сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Устинов родился в 1960 году в Горьковской области СССР (сейчас Нижегородская область). В 1984 году окончил Рязанское училище ВДВ, в 1998 - военную академию им. М. В. Фрунзе, а в 2005 - академию Генштаба ВС РФ. Служил в Воздушно-десантных войсках, занимал различные должности вплоть до заместителя командующего. В 2009-2011 годах - замкомандующего Ленинградским военным округом, с 2011 по 2013 - командующий армией Западного военного округа. С апреля 2013 года - замкомандующего войсками ЦВО, с сентября 2016 года - начальник штаба округа.

В 2016-2017 годах находился в командировке в Сирии в должности начальника штаба российской группировки. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов упомянул Устинова среди военачальников, наиболее искусно и нестандартно действовавших в ходе операции в этой стране.

С октября 2018 по январь 2019 года - временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО.

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