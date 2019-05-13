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Авиация ЮВО выполнит динамический показ перед "Танковым биатлоном" в Волгоградской области

В демонстрации боевых возможностей авиатехники примут участие вертолеты Ми-28, Ка-52 и Ми-8АМТШ, а также штурмовики Су-25 "Грач"

ВОЛГОГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Динамический показ боевых возможностей штурмовой и армейской авиации с участием вертолетов Ми-28, Ка-52 и Ми-8АМТШ, а также самолетов Су-25 пройдет на полигоне под Волгоградом перед началом всеармейского этапа соревнований Армейских международных игр - 2019, который стартует 16 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

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"На аэродром Мариновка ЮВО, дислоцированный в Волгоградской области, прибыли вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-8АМТШ "Терминатор" и самолеты Су-25 "Грач" 4-й армии ВВС и ПВО для участия в динамическом показе боевых возможностей 16 мая на полигоне Прудбой перед началом всеармейского этапа соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" Армейских международных игр - 2019", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что боевые возможности также покажут мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Демонстрационные мероприятия начнутся с показа летных и ударных возможностей самолетов Су-24М и Су-25СМ. Затем зрители увидят боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечат высадку тактического десанта.

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Гостям будут продемонстрированы возможности боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3, современных танков Т-90С и 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубиц 2С19 "Мста-С".

Во всеармейских состязаниях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" примут участие 72 экипажа танков Т-72Б3 и пять взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Северном флоте, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Состязания на полигоне Прудбой продлятся до 29 мая. Международный этап Армейских международных игр - 2019 пройдет с 3 по 17 августа на 24 полигонах 10 стран. Впервые игры будут организованы на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего запланировано проведение 32 состязаний.

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